Apple 今(21)日宣佈推出來自韓國的新 Shot on iPhone 影像作品,就是韓國流行女團 NewJeans 的新曲目〈ETA〉MV。繼去年韓國知名電影導演朴贊郁執導的短片《Life Is but a Dream》之後, Apple 與 NewJeans 也展開全新的 Shot on iPhone 合作,該 MV 運用 iPhone 14 Pro 出色的相機功能,捕捉 NewJeans 在新曲目〈ETA〉中迷人的故事情節、舞蹈表演和時尚風格。

〈ETA〉MV 中的舞蹈片段是用 iPhone 14 Pro 以「動作」模式拍攝。「動作」模式即使在相機晃動的情況下,也能拍攝流暢的影片,使得 iPhone 能夠以更動態的方式拍攝 NewJeans 在〈ETA〉中強而有力的舞蹈編排。

除了「動作」模式之外, MV 也運用「電影級」模式帶來電影攝影的深度。改良的 iPhone 相機即使在低光源環境下也能拍攝穩定清晰的影片,有助於捕捉 MV 中美麗的夜間場景。

MV 附帶30秒和15秒的廣告以及幕後花絮。這些片段呈現導演手持 iPhone 14 Pro,拍攝時一邊跑步一邊跟上 NewJeans 的舞蹈編排,展現片場的充沛活力。片段使用 MV 中用「動作」模式拍攝的場景,在 iPhone 相機震動和流暢輸出的片段之間切換,以清晰展現「動作」模式的穩定效果。

NewJeans新曲〈ETA〉MV 中的舞蹈片段是用 iPhone 14 Pro 以「動作」模式拍攝。(Apple提供/古明弘台北傳真)

導演Woo-Seok Shin表示,〈ETA〉透過讓人有共鳴、與朋友交談般的歌詞講述一個吸引人的故事。我們插入含有 iPhone 上 FaceTime 的場景,藉此呈現這種友好的氛圍,而「動作」模式對於穩定捕捉舞蹈編排中大動作的影片特別有幫助。」

此外,NewJeans 成員用 iPhone 拍攝彼此舞蹈動作的更多幕後花絮將透過 Apple 官方 Instagram 帳號和 NewJeans 社群媒體分享。