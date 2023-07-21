國民黨總統參選人侯友宜，這幾天都有造勢行程，要拚命拉抬聲勢，不過自家黨籍立委參選人徐巧芯，卻跑到民眾黨的網路節目上，大談換侯議題，另也傳出藍營前立委蔡正元也要上民眾黨節目，對此侯友宜21日僅表示，「尊重每一個人的言論」。至於是否該黨紀處理，侯說相信大家心中都會守著我們自己的承諾。

侯友宜今中午接受資深媒體人董智森專訪，會後受訪被問到徐巧芯、蔡正元都上民眾黨的節目，侯表示他尊重每一個人的言論。另媒體問及是否會希望黨內可以約束這些黨籍的黨員，上友黨的節目前可以先通知。侯說，相信大家都會團結在一起，面對所有外面的風風雨雨，還是同一個黨，有共同的信念以及價值，一起共同地承擔跟面對。

由於國民黨已表示，目前只規定不能找非國民黨籍的候選人「站台」，所以徐巧芯的行為，沒概括在「防柯條款」這裡頭。侯被問及是否支持黨紀處理？侯說，面對這些事情，相信大家心中都會守承諾，勇敢地守護中華民國，讓國家能夠和平安定。