睽違7年！清泉崗航空嘉年華8月12日將在空軍台中清泉崗基地登場，當天有雷虎小組特技操演、三型主力戰機性能展示、勇鷹新式高教機衝場、地面裝備展示、三軍儀隊暨空軍軍樂隊表演等。台中市民政局指出，為避免基地周邊交通壅塞，此次活動不開放自駕入場，呼籲民眾多加搭乘大眾運輸工具前往參觀。

民政局說明，此次活動由空軍第三戰術戰鬥機聯隊與台中市政府合作舉辦，活動當日上午7點30分開放進場、9點表演正式登場，由5架IDF型戰機開幕衝場，另2000-5型、F-16V型戰機及勇鷹新式高教機，也將進行一連串空中展演。

民政局指出，除空中動態操演，地面陳展裝備也邀請陸、海軍共同陳展，包含空軍各型戰鬥機、教練機、運輸機及反潛機，並新增愛國者及天弓三型防空飛彈；陸軍則有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、銳鳶及紅雀無人機等裝備。

民政局表示，此次活動不開放自駕入場，呼籲民眾多加搭乘大眾運輸工具前往參觀，可至高鐵台中站4號出口、豐原火車站－社會住宅停車場、水湳中央公園－大鵬經貿路口公車站、台中港旅客服務中心停車場、神岡籃球溜冰兼廣場－示範公墓公車站等5處接駁站轉乘接駁車，接駁入營時間為上午7點至下午2點。搭乘公車或步行至營區民眾，請在清泉崗營區大營門或神岡門完成查驗，搭乘接駁車至會場，相關資訊可至空軍司令部臉書專頁查詢。

民政局提醒，參訪民眾需憑中華民國身分證或其他附照片證件，並依管制人員引導入營；尚未取得中華民國身分證的外（陸）籍配偶或看護，應由其中華民國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。