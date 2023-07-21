育達科大將舉辦機器人大賽。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣「山城盃創意機器人大賽」因為疫情一度停辦2年，去年復辦後，今年繼續在舉辦，並於7月23日在育達科技大學學生活動中心熱鬧登場，來自全縣各級學校的創意機器人設計好手及玩家，共有61支隊伍、約250名師生同場競技，除各式互動展示攤位，現場還安排機器人競賽系列活動。

由苗栗縣政府指導，育達科技大學、君毅高中主辦及台灣玉山機器人協會承辦與玄通系統工程股份有限公司贊助的「2023山城盃創意機器人大賽」，活動包括有刺激的、有趣的自造創意機器人比賽，也有跨領域機器人成果競賽，共計61支隊伍參加，比賽類別分為國小組、國中組、高中職組、大專院校組，同場競技挑戰機器人創意賽、任務賽、相撲賽及3對3機器人鬥牛賽，其中創意賽及任務賽的優勝晉級隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰「國際奧林匹亞機器人競賽」。

本次賽事為國內選拔賽的賽前賽，因此競賽項目均依國際奧林匹克機器人委員會公布的今年度大賽題目為準，從零件、材料到機器人尺寸，都有限定規格，選手們在嚴格規定下組裝機器人，且不得用無線通訊或遙控器控制，讓自主的機器人，完成比賽要求的動作。