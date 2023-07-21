雖沒有議員助選團，陳昆和有來自無黨籍與國民黨的在野聯盟議員相挺，還有許多民間企業主幫忙，21日一起到玉井果菜市場採買芒果，解決芒果過剩問題。（程炳璋攝）

陳昆和（中）帶領大批企業顧問團員21日直接到芒果產區採買芒果，要贈送給弱勢團體。（程炳璋攝）

台南市立委第2選區正式宣戰，現任民進黨籍立委郭國文21日宣布成立議員團隊，有7名台南市議員表態力挺，將在各區為郭掃除選戰耳語謠傳。無黨籍參選的陳昆和憑藉在野聯盟友情奧援，發動企業友人，21日在山區買芒果助弱勢。

台南市立委第2選區選戰對峙明朗，有無黨、國民黨等在野聯盟力挺的陳昆和，對上執政黨現任立委郭國文，郭國文2019年由議員轉戰立委，經歷一次補選小贏3000多票，隔年正式選立委大贏5萬4000票，根基趨穩。陳昆和首次議員轉戰立委，要從海線大本營反攻。

郭國文21日公布由台南市議員蔡麗青、沈震東、黃肇輝、謝舒凡、余柷青、林志展與蔡蘇秋金7人組成的議員助選團，公布口號「挺台灣、顧地方」，並以「拳眼朝心」的手勢效法「進擊的巨人」卡通，寓意將心獻給選民。

郭國文表示，對手過去從政路上都有周五六、李全教與郭信良支持，都屬於「議長級力量」，實力不容忽視。未來要將任期成績單公布給選民知道，延續發展政見。

郭國文表示，對手不斷在選區放出各種謠言，以麻豆區為例，屢傳攻擊該區沒有任何公園，逐漸被邊緣化，其實麻豆更加繁榮，才有連鎖咖啡廳進駐，為此決定成立議員助選團，在各區協助闢謠。

今年台南芒果生產過剩，陳昆和月初媒合企業購買3萬斤芒果，21日再找企業朋友直接到玉井果菜市場，向小農、攤商採買芒果，預計贈送社福弱勢團體。

陳昆和批評執政者充斥喊口號文化，都在對立內耗，強調台南市「溪北地區」建設不足是事實，透過結合在野監督力量，對抗執政黨的消極。