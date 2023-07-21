璞園育樂(桃園璞園領航猿母公司)21日正式宣布，將跟2015年SBL選秀狀元「阿飛」施顏宗達成提前終止合約協議，讓他可以成為自由球員，上季被璞園租借到SBL彰化柏力力的阿飛，是否已經找好了下一步或新東家？應該最近就會有定案。

以下是璞園新聞稿，「璞園育樂今(07/21)宣布，與球員施顏宗達成協議，雙方提前終止合約，公司感謝施顏宗的付出與貢獻，祝福未來發展順利。

施顏宗於2019年加入SBL璞園建築籃球隊，2021年轉戰PLG桃園領航猿籃球隊，於2021-22P. League+賽事出賽14場，場均3.86分、3.7籃板，其後於2022年以租借方式加入SBL彰化柏力力籃球隊，並於第20季SBL賽季出賽27場，場均貢獻4.7分、2.9籃板。

施顏宗場上以積極的拚勁幫助球隊，場下也給予學弟們經驗分享，於第20季SBL賽季結束後，璞園育樂與施顏宗經過懇談協商達成共識，雙方提前終止合約，公司感謝他的付出與貢獻，並祝福未來發展一切順利。」