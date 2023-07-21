泰國台灣形象展Taiwan EXPO睽違3年於20日在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）盛大開幕，高雄館由高市府經發局長廖泰翔領軍，攜手在地電動車產業從上游電池到下游整車組裝企業都共同參展，完整面向展現高雄電動車產業硬實力，帶領高雄電動車產業駛向東南亞市場。

泰國是亞洲汽車製造樞紐，國際大廠如豐田、BMW、賓士等皆有設置生產據點，而泰國政府正積極推動智慧城市計畫及BCG經濟（Bio-Circular-Green Economy）。台灣形象展以「智慧城市」、「智慧醫療」、「循環經濟」、「電動車」、「智慧時尚生活」為主軸，高雄近年積極布局半導體、5G AIoT、電動車、智慧城市等產業，為搶攻新南向商機，高市府特別以電動車科技為主題建置高雄館。

廖泰翔表示，配合中央2050淨零排放政策，高市府致力推動「淨零、數位」雙軸轉型，部署電動車產業在高雄生根，指標大廠陸續擴大投資，對於有意願前進東南亞的在地電動車產業廠商，市府會做企業最堅強的後盾，共同搶攻新南向市場。希望藉由這次參展，打開台灣與泰國雙邊電動車市場。