新北板橋昨發生冷氣機從天而降砸死21歲女大生的不幸意外，安裝冷氣的李姓工人今依涉犯過失致死罪移送新北地檢署複訊，訊後以3萬元交保並限制住居。新北市長侯友宜今被問到此事表示，這是一個令人難過跟遺憾事件，事發後，他立即派人到現場了解狀況，除了勒令停工外，並由勞檢處跟新北檢，追究業者以及施工的責任，並協助家屬做後續的處理。

媒體追問，恩恩爸向新北市政府求償1元國賠案，今下午5時宣判，侯友宜仍一如過往回應，「我們理解家屬的心情，並尊重司法判決。」