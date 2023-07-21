老爺知2023年6月自結營收0.33億元，月增達30.91％、年增達20.01％，為僅次於2020年的同期次高。第二季營收0.97億元，雖因步入淡季而季減30.69％、仍年增18.82％，創同期新高。累計上半年營收2.38億元、年增9.25％，改寫同期新高。

老爺知首季稅後淨利0.33億元，季增達52.04％、但年減11.35％，每股盈餘（EPS）0.87元。4～5月自結稅後淨利0.08億元、年增達33.33％，每股盈餘0.21元。合計前5月自結稅後淨利0.41億元、年減5.3％，每股盈餘1.08元。

老爺知在疫情期間受惠國旅需求暢旺，營運動能較疫前顯著增溫。展望2023年，老爺知認為今年全球跨境旅遊市場將逐步回到疫前需求，台灣在開放國境、疫情降級後，即使旅遊成本預期增加1～3成，預期國人海外旅遊需求將明顯可見，入境旅遊人數亦將陸續增加。

在國旅需求減少下，老爺知認為東部地區旅遊淡旺季將明顯呈現，預計今年住房率將較疫情期間減少5％～10％，因此穩定平均房價是維持獲利的關鍵。而提供賓客更豐富且優質的旅宿體驗則是穩定平均房價的首要條件，將持續針對硬體設施進行改裝與修繕。