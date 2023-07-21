苗栗君毅中學參加53屆全國技能競賽機器人職類再創佳績。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗君毅中學參加53屆全國技能競賽機器人職類再創佳績。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學機器人戰隊再次展現強大實力，在第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽中取得非凡的成績，在青年組方面獲得銅牌與佳作，在青少年組則分別獲得銅牌與第5名的優異成績。君毅高中機器人戰隊也是竹苗區唯一獲得國手選拔賽門票的學校，總成績再度奪得竹苗區第一。

君毅中學資訊科表現亮眼，連續三屆奪得機器人職類金牌，今年榮獲銅牌的得主當中，資訊科1年級的邱浩愷和鍾宇綸在國中階段就開始積極參加機器人競賽，去年自君毅國中部機器人特色班畢業後，即跨組參加第52屆技能競賽，取得機器人職類青年組全國賽第4名。今年再次參賽，成功奪得銅牌並有望透過技優保送管道進入頂尖國立科技大學。

此外，佳作得主資訊科2年級的林浩誠和1年級的余梓睿也不可小覷。余梓睿從君毅國中部機器人特色班直升至資訊科，去年就跨組參加第52屆技能競賽，獲得機器人職類青年組中區賽佳作，顯示出他潛力無窮。而林浩誠則將在11月與同學廖伯益參加全國高級中等學校工業類技藝競賽。

銅牌得主青少年電子職類張銘珈目前就讀君毅中學國中部機器人特色班八年級。從七年級開始，他就積極參加各種機器人和程式競賽，取得佳績。這次是他第一次參加全國技能競賽，成功獲得了銅牌。

而青少年機器人職類第5名得主曾宣承和鄭宇洋，一位發揮機構設計天賦，一位發揮程式邏輯思維，他們兩人的才華相輔相成，一同奪得了本次比賽的第5名。

校長林慶旺對於學校資訊科持續發展機器人特色感到驕傲。君毅機器人戰隊多年來參加國內外大賽屢獲佳績，這次在全國技能競賽中再次取得最佳績證明了君毅機器人戰隊的實力。他特別感謝黃新福和羅立忠兩位金牌教練的用心指導，以及所有參賽選手的不斷努力和精進。除了勞動部頒發的每人4萬元獎金外，榮獲銅牌者還將有機會保送頂尖國立科技大學。