知名餐飲集團「築間」展覽現場祭出2800萬元紅包，推出每日限量10名現折70萬元優惠。（潘虹恩攝）

「十九甲雞排」結合雲端智能熱食販賣機與電子支付（台灣 Pay），並由彰化銀行加碼消費回饋，成為首家雞排自動販賣化的業者。（潘虹恩攝）

「2023 台灣連鎖加盟創業大展」現場許多餐車業者展出，顯見移動經濟成為創業很大的趨勢。（潘虹恩攝）

近年創業夯，號稱歷年規模最大「2023 台灣連鎖加盟創業大展」21日至24日在烏日區台中國際展覽館開展，現場邀集百家業者展出近300攤展位，祭出各種創業貸款及最低0元加盟金的方案，有望創造12億加盟商機，攜手百家業者助創業者圓夢，共創加盟經濟。

「2023 台灣連鎖加盟創業大展」21日至24日在烏日區中國際展覽館開展。展覽由台灣連鎖加盟促進協會與上聯國際展覽公司主辦，網羅百家業者跨足早午餐、飲品、甜點、火鍋、美食餐車、智能設備、無人商店等多元型態，展出近300攤展位，預估參展人潮可突破13萬人次，同時帶來4100個就業機會，創造12億加盟商機。

現場商家加盟優惠、型態多，知名餐飲集團「築間」現場祭出2800萬元紅包，推出每日限量10名現折70萬元優惠；面對缺工問題，知名手搖飲「TEA TOP」導入快速點餐系統，1年能為店家省下至少15萬的人力成本。另，「十九甲雞排」結合雲端智能熱食販賣機與電子支付（台灣 Pay），並由彰化銀行加碼消費回饋，成為首家雞排自動販賣化的業者。

餐車「92度半咖啡」蔡姓業者則指出，開店成本高，包括裝潢、租金和合約問題等，餐車場地需求僅2坪，設備與裝潢都在咖啡車上，創業風險大幅降低，移動式餐車還可以達成「走到哪賣到哪」的目標，與開店成本差距3至4倍以上。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強說，此次展出創下10幾年來最大規模，代表創業需求和消費都快速成長，去年展覽成交率更達20至30％。自行創業相較辛苦，遇到物價上漲、缺工和數位轉型等問題都不是單店可以支應，加盟創業不僅能快速累積經營經驗，又可自創品牌，發展海外的機會和趨勢都很高。

他表示，展覽現場有許多餐車、自動販賣機業者，產品包括咖啡、速食甚至服飾等，移動經濟是很大的趨勢，經營速度更快也不需侷限一處，這都是疫後不同趨勢的展現，帶給創業者更多新思維，他們可以選擇自己喜歡且符合自己條件的型態，相信可以創業成功。