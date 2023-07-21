台南登革熱疫情延燒，截止昨日，共累積431例本土個案，全台確診數也來到520例。為評估台南登革熱防治成效，疾管署副署長羅一鈞今率5組人馬南下，深入永康區視察。疾管署提醒當地民眾，留意自身是否出現登革熱症狀，及時篩檢，以利及早治療。

本土登革熱疫情創下近10年來同期最高，截至昨日，全國累計520例本土病例，其中台南市431例（仁德區177例、東 區133例、永康區76例、安南區15例、北 區10例、歸仁區7例、南 區5例、善化區3例、新化區2例、關廟區1例、新營區1例、中西區1例）、雲林縣67例，高雄市19例，台中市2例，屏東縣1例

疾管署副署長曾淑慧指出，目前還無法評估登革熱疫情是否到高峰，仍在觀察中，近期溫度偏高，加上下雨，對登革熱防治都將是挑戰。為評估台南登革熱防治成效，羅一鈞今親率5組人馬，上午及下午分赴目前疫情升溫的台南市永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地，亦前往永康區設立的擴大採檢站視察。

清除孳生源與滅蚊是登革熱防治的不二法門，疾管署提醒民眾，務必配合相關防治工作，本次除赴疫情熱區會勘外，疾管署亦將與台南市長黃偉哲一同視察兵仔市場。疾管署強調，今年首例本土登革熱病例出現時，該署即非常重視，即刻與地方合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作，後續亦成立登革熱機動防疫隊。

截至7月20日，登革熱機動防疫隊已累計出勤643人次，協助地方政府進行孳生源查核與清除、社區傳播風險評估、化學防治及緊急防治成效評估，並提供地方政府專業建議。衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥、羅一鈞亦多次南下，視察當地防疫工作、瞭解動員情形與需求、走訪基層診所及參與縣市政府層級的指揮中心會議等。

為因應登革熱疫情，並考量近期全國高溫有雨、社區病媒蚊密度攀升，各縣市均有流行疫情發生風險，行政院也每2周召開一次「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」。疾管署方面，每日召開疫情會議及每週登革熱應變工作組會議，以掌握疫情變化，及時採取應變作為。

疾管署呼籲，登革熱防治工作與日常生活環境息息相關，請各局處同仁和市民維持防疫耐心和韌性，防治和清除工作必須持續不懈、民眾衛教也須重複提醒。尤其近日全國各地常有強陣雨，每次雨後帶來之積水都可能成為病媒蚊孳生的溫床，重複防治和反覆提醒雖辛苦但絕對必要，請民眾務必將巡視並清除家戶內外孳生源等防疫工作視為日常生活一環，並配合政府進行各項防治工作，以保護自己和家人及其他社區民眾的健康。