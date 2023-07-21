新北市教育局今在台北科技大學舉辦「新北市啟動精準人才培育暨校務資料分析成果發表活動」，為全國首創高中職校務大數據資料分析，用以改善學校課程教學與訂定校務發展策略，目標2030年前推動精準教育，讓每個學生獲得專屬人才培育處方箋，落實適性發展。

首波工作坊共有23所高中職教師報名參加培訓，針對學校生源、學習成效主題來發展欲探究的問題，進行校內數據資料分析，進而利用大數據進行校務研究。

教育局進一步說明，未來教育資料大數據分析分三階段規畫，首先2023年首次推動著重建置分析資料人才庫；2024至2026年整合校務行政系統模組研發，進行各校務議題診斷分析；最終2027至2030年以精準教育為核心，建立人才培育機制，為新北市國中畢業生提供未來升學建議處方箋，並銜接高中職學校持續人才培養。

參加工作坊的新北高工註冊組長章光耀表示，此次將學校六年來的新生入學成績資料進行分析後，分析各科入學成績的差別與特質，可作為教師課程教學規畫的參考，學生來源分佈的結果，則可提供各科訂定招生策略與方向。

雙溪高中教務主任張立宜表示，此次培訓除了學習處理資料的工具技術外，最重要的是更清楚意識到數據證據能夠更好的了解學校問題的本質和現狀，幫助學校評估不同選項的風險以及潛在影響，並從中凸顯出最佳的解決方案。