不同信仰、飲食習慣都應該互相尊重，一名女大生抱怨，有位吃素的室友行徑超誇張，只要看到她們吃肉，就會立刻播放佛經，邊喊「殺生！殺生！」外出用餐想分開吃，室友就會情緒勒索；如果房間出現蟑螂，還不准她們打，原PO大嘆「感覺要被超度了！」

一名女大生在《Dcard》發文指出，有位室友吃素，連蛋、奶、五辛都不吃，還會在她們吃肉的時候播放佛經，邊喊「殺生！殺生！」如果外出用餐想要分開吃，室友就會不高興說「到底有沒有把我當室友，現在是要搞排擠？」

原PO提到，如果她們找了葷食餐廳，室友會抱怨「好臭」，還會問店員鍋子、盤子有沒有碰過肉；吃便當只要飯稍微沾到肉汁，她就會全部倒掉。如果發現房間有蟑螂，室友也不讓她們打。

另外，原PO說，室友每天早上5點就會起床，晚上9點睡覺，睡覺時還會播放佛經，她無奈表示「我都感覺要被超度、被折磨到神智不清！」

許多網友看完都傻眼，「這真的有病，不用理她，每天買個雞腿在她面前啃」、「請直接無視她，該吃肉就吃，想吃肉就吃，又沒花她的錢，不吃肉的話，很多營養素都不太好攝取到，身體健康比什麼都重要」、「就是有這種人，所以我對素食者印像不太好」、「都住宿舍還不懂什麼叫群體生活，非得大家都跟她一樣？」

還有一名佛光大學女學生留言，「我們學校都不會強迫吃素了，妳室友也太瘋了吧！」