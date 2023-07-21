一名網友好奇詢問，很多網美都沒有在工作，純粹靠接業配維生，但卻時不時就能出國旅遊、買精品包，他們到底哪來的錢？引起網友討論，不少人點頭直呼業配超賺，一個粉絲上萬的網紅接業配，一篇文至少5000元起跳，大網紅甚至一篇可達20萬。除此之外也有人是直播主，靠著抖內賺錢。

一名網友近日在Dcard上發文詢問，常在社群網站上看到網美曬出國旅遊的美照，或是買名牌包的照片，但是這些網美似乎都沒有在工作，讓他很好奇，他們到底是哪裡來的錢可以這樣享受生活。

原PO表示，之前有網美提到，她沒有正職工作，靠接業配維生，但是仔細翻了翻那位網紅的版面，發現業配稿也沒有幾篇，但是卻一天到頭都在出國玩，甚至還是去距離較遠、旅費較高的歐美國家，讓他很好奇業配真的那麼好賺嗎？

貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，接業配真的很好賺，可以拿到很多公關品，隨著粉絲數量不同，一篇文章能談到的價碼也不太一樣，舉例來說，一個擁有1萬多位粉絲的網紅，接業配一篇文至少5000元，如果是那種大網紅，甚至可以一篇20萬。

不過也有網友指出，也許不是業配賺錢，通常網紅不是很美就是身材很好，因此搞不好有糖爹贊助。「包養網站、直播等，這些月收通常10萬以上甚至更多，錢進來的很快」、「Sugar daddy、榜一大哥了解一下，除非她真的大咖到業配一篇就可以負擔每天的高消費精緻生活」、「要確定身邊沒人資助耶！一堆男的捧」。