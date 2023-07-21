名導魏德聖與中影董事長郭台強為4500萬的財務糾紛正式槓上，從19日開始，雙方頻發聲明隔空交火，中影昨（20日）還原魏德聖欠4500萬元始末，稍早魏德聖透過公司發布聲明，列了13點質問中影，火藥味十足。截稿前中影暫未回應。

聲明稿全文：

茲受果子電影有限公司委託，為其與中影國際股份有限公司（下稱中影國際）投資爭議事件，聲明如下：

一、魏德聖導演自民國（下同）98年起製作拍攝電影《賽德克·巴萊》，自行籌集資金，包括《海角七號》收益分潤新台幣（下同）5千萬元、《海角七號》政府票房獎勵金1億元、《賽德克·巴萊》電影輔導金6千萬元、《賽德克·巴萊》銀行融資1億元，以及親友借款，合計超過3億5千萬元，皆屬果子電影有限公司（下稱果子電影）之資金。此段期間中影國際並未挹注任何資金，事後中影國際卻僅以逾半的成本收割所有成果，致令果子電影喪失所有權利。

二、果子電影拍攝電影《賽德克·巴萊》期間，遭遇財務缺口，向郭台強先生求援。郭董同意先借款5千萬元，雙方於99年6月18日簽署「預付投資款協議」，約定郭董保留借款轉為投資款的權利。100年初電影《賽德克·巴萊》後製階段初剪版完成，郭台強先生檢視影片後，同意出資共襄盛舉，確定前述借款轉為投資款。雙方於100年1月簽訂投資合約，約定果子電影擁有2700萬股，佔股46%，嗣後以100年5月的買賣契約取代。

三、郭台強先生於100年3月自行開設中影國際公司，資本額為3億元，公司成立時並未履行前項投資合約，亦未給予果子電影任何股份。

四、嗣於同年5月中影國際向果子電影有限公司（下稱果子電影）購買電影《賽德克·巴萊》著作權等權利，作為中影國際的資產。買賣總金額新台幣（下同）5億5191萬2100元，未達電影《賽德克·巴萊》製作成本7億元，果子電影在這樁影片交易屬於虧本的一方，合計虧損將近1億5千萬元。

五、郭台強先生取得電影《賽德克·巴萊》的全部權利後，才邀請果子電影入股中影國際。果子電影於同年7月1日出資1億7千萬元，以現金匯入中影國際帳戶，8月取得中影國際股份合計1700萬股，包含1500萬特別股、200萬普通股，成為中影國際第二大股東，郭董控股3100萬股，當時章程明訂公司盈餘25%分派給果子電影作為工作人員獎金。然而果子電影的員工根本無緣享受此項福利，因為短短1年4個月後，果子電影所擁有價值1億5千萬元的特別股即遭中影國際以1元買回。

六、前項買回特別股的交易進行時，電影《賽德克·巴萊》票房表現亮眼，僅上映一年，收入高達8億8千萬元，中影國際卻以投資第一年公司股票淨值低於票面額度10元為由，於101年12月18日召開臨時股東會匆促決議，修改章程並減資（章程修改為「乙種特別股收回條件為以每股淨值為收回價格，惟當公司淨值低於普通股股本時，則同意由公司以新台幣1元為收回價格，得隨時收回。」），致使果子電影在完全未分配電影收入前，隨即喪失價值1億5千萬元的股權。

七、中影國際雖宣稱1元買回特別股，ㄧ切程序合法，然而101年12月18日臨時股東會實際上未開會，亦未通知果子電影的代表股東出席並參與表決，卻將修正章程及減資決議之議事錄於102年1月4日提交台北市政府申請准予登記，有無涉嫌使公務人員登載不實事項之偽造文書罪責，應由司法機關進行調查偵辦，以明法律責任。另關於發行電影《賽德克·巴萊》期間，中影國際亦有侵害著作權之虞，應一併負起侵權責任。

八、中影國際於101年5月28日以7500萬元收回另一股東文建會（現文化部）甲種特別股750萬股時，係以股票面額10元之金額結算買回總價，此項買回交易與果子電影的特別股買回手續僅相距7個月，公司股票淨值相差無幾，為何果子電影價值1億5千萬元僅換回1元？倘使公司章程專為「乙種特別股」修改規定，為何當初果子電影入股，中影國際不發給「甲種特別股」，卻以「乙種特別股」入股，其實雙方簽署的買賣契約書，僅約定給予果子電影普通股，並未特定為「乙種特別股」；為何實際入股時，竟然降格為「乙種特別股」？是否當時已有預謀？且中影國際事後未經第二大股東參與決議，即擅自減資，銷除果子電影特別股的權利，難道文建會與果子電影同屬中影國際的股東，差別待遇竟然如此鉅大？

九、業界投資通常需以特定年限預估回本期間，影視產業的商業慣例為7至10年，故投資合約如有分潤年限，多以7至10年為基準；若投資方共享影片著作權，則視聽著作權之保護年限長達50年。然而中影國際竟僅以1年為期，結算盈虧，認為電影《賽德克·巴萊》上映第一年，收益僅5億3727萬598元（其中票房收入8億8千萬元需與院線影商分配各半），即以製作成本高達7億元，加上後製成本8922萬7822元及行銷支出1億2251萬9010元，中影國際尚虧損2億餘元，企圖合理化其1元買回果子電影特別股的行徑。估不論後製成本和行銷支出的數據真實性如何，其實中影公司並非《賽德克·巴萊》之製作公司，不應將影片製作成本充作其投資成本。其係購買影片的著作權，買賣價金5億5191萬2100元屬於著作權交易費用，應逐年攤提，豈可全額當作投資第一年之成本虧損？中影國際為混淆視聽，將其價購之影片權利資產，刻意當作投資成本，用以強調投資虧損，顯不合理。況且影片自100年上映迄今，長達12年的總收益為何？卻未見中影國際據實結算盈虧，而在第一年眼見電影《賽德克·巴萊》市場榮景潛力無窮，竟急於趕走第二大股東，是否希冀獨享利益，避免與果子電影分潤？

十、縱認中影國際以1元買回果子電影1500萬股的特別股毫無法律瑕疵，果子電影自100年8月入股，迄至104年6月28日剩餘的200萬股的普通股被迫移轉與鑫鴻國際投資股份有限公司（下稱鑫鴻公司）前，長達3年10個月的股東身份，卻未分派任何股份或紅利，中影國際僅以虧損搪塞，然而從未提交公司資產負債表及各項財務報表，令人存疑。

十一、果子電影從未向鑫鴻公司借貸，其實鑫鴻公司於100年8月22日匯款6500萬元係代中影國際支付一部分影片買賣價金，並非借款。倘若果子電影需要資金週轉，只需向中影公司商借即可，根本無需另向從無資金往來的鑫鴻公司借款；如同99年6月中影公司借款5000萬元予果子電影，雙方於「預付投資款協議」載明如中影公司最終決定不參與投資，該5000萬元即視同借貸。中影國際卻於新聞稿諉稱其為「公眾公司」，不宜將資金貸與他人，其實早在99年6月中影公司即借款予果子電影作為拍攝《賽德克·巴萊》之週轉急用，為何新聞稿寫法與事實不符，又前後矛盾？

十二、倘使果子電影確曾於100年8月向鑫鴻公司借款，為何當時未簽訂任何書面文件？亦未提供擔保品或簽發本票？亦從未要求還款或支付利息？遲至4年後，始要求以股份買賣方式抵銷「借款」2000萬元，另簽發4500萬元本票作為借款擔保，顯然悖反商業慣例。何況果子電影在100年7月1日才匯款高達1億7千萬元注資入股，而中影國際分期持續支付影片買賣價金，果子電影公司資金顯有餘裕，豈需在1個月後再向陌生的鑫鴻公司貸借款項，殊違常理！

十三、中影國際12年前失信在先，未履行投資協議，事後又設局以極不合理的價格（1元）買回高達1億5000萬元的特別股，甚至虛構借款債務，迫使果子電影簽發本票，公司辦公室及銀行資產在一夕之間皆遭扣押。中影國際蠶食鯨吞，違法攫取果子電影的影片權利與股權；而今不思悔過，竟持續逼迫電影創作人墜入深淵。果子電影將依法尋求法律救濟途徑，捍衛權益，伸張正義。

果 子 電 影 有 限 公 司

法律顧問：黃秀蘭律師