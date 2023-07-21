新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，該案成為全台國民法官參審首案，新北地院今宣判，將由6名國民法官、3名職業法官評議刑度，量刑投票結果將達過半數的同意票數才算成立，本案公訴檢察官建請區間刑度為8至12年，合議庭最終判處7年2月徒刑，全案可上訴。

季婦去年11月30日因被酒醉范男辱罵，一時失控持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男身亡，季婦犯後報警自首，全案依殺人罪起訴，更成為全台首件國民法官參審案件。

季女女兒昨日出庭時，更哽咽表示，她對此事震驚、難過、自責，若她有多關心家裡狀況，或許就不會發生這樣的事。她願意原諒母親，也擔心母親的身心狀況，雖然殺人要受刑罰，仍希望合議庭減輕量刑，讓她跟母親好好團聚。

公訴檢察官表示，季女犯行不符刑法59條減刑條件，建請合議庭在8至12年區間內量刑。辯護律師則呼籲國民法官站在季女的立場，考量社會大眾需要愛和關懷的力量，力主季女符合刑法59條減刑條件。