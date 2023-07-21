中市1所中學陳姓女老師，去年10月間上課時不滿某男學生的說話方式及態度，當眾辱罵他「死娘砲」，因學生回嘴「我爽」，女老師自認不被尊重，怒拉他右耳，造成擦挫傷及表淺撕裂傷。法官認為女老師情緒管理能力不佳，在課堂傷害學生、以公然侮辱方式管教， 依成年人故意對少年犯公然侮辱及傷害罪，判罰金3萬5千元，可上訴。

34歲陳姓女老師在中市西屯區1所中學任教，去年10月4日下午4時許在高一班級教室內上課，不滿1名男學生說話的方式及態度，當眾飆罵他「死娘砲」，豈料，學生立即頂嘴「我爽」。

女老師認為不受尊重，怒而拉扯學生右耳，導致他耳朵有擦挫傷極表淺性撕裂傷，男學生則怒告女老師。

女老師到警方詢問、檢察官訊問及法庭均坦承，法官認為，案發時女老師41歲、男高生年僅15歲，兩人為師生關係，女老師所為涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》的成年人對少年犯傷害罪、公然侮辱罪，並應加重其刑。

法官認為，女老師無前科，素行尚佳，但身為教師應知《教育基本法》及學校訂定的「教師輔導與管教學生辦法」明文禁止教師對學生施以違法的處罰、體罰及刑事違法行為，竟在課堂上傷害學生、以公然侮辱的方式管教學生，造成身心傷害。

法官認定，女老師自我情緒管理能力不佳，管教方式違反相關規定及教育目的，考量犯後坦承犯行，態度尚可，雖有誠意和解，但與對方要求賠償金額差距過大，無法達成和解，依公然侮辱及傷害罪判處罰金3萬5千元。