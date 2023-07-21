民進黨總統參選人賴清德「進白宮」發言引發討論，國民黨總統參選人侯友宜今天說，賴清德不是說自己是務實的台獨工作者嗎，那又要走入白宮，當然就會有很多質疑聲音，賴清德必須要去面對這些聲音，並做回應。

侯友宜今天接受廣播專訪，他在廣告時間與主持人談到過去曾有傳聞要加入民進黨，以及被民進黨邀請參選公職，侯友宜表示，他被民進黨誣賴好久，為什麼都不回應，因為他不太喜歡回應是非，像是有些民進黨人說他有入黨宣言，但沒有就是沒有，自己甚至還曾被傳要代表民進黨參選嘉義縣長、台中市長，這些事情他都不想辯解，也不以為意，但人家看重自己，還是心存感恩。

金融時報19日報導，美國白宮官員要求民進黨總統參選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴清德處理兩岸關係的疑慮，但美國資深官員表示白宮從未就此質問賴清德團隊，台灣官員也表示此議題已獲得解決。

侯友宜會後面對媒體訪問賴清德「進白宮」言論時說，賴清德不是說自己是務實的台獨工作者嗎，那又要走入白宮，當然就會有很多質疑聲音，賴清德必須要去面對這些聲音，並做回應。

被問到國民黨台北市議員徐巧芯、前立委蔡正元都將上民眾黨的直播節目，侯友宜表示，尊重每個人的言論，相信大家都會團結在一起，面對外面的風風雨雨，最終大家還是同一個黨，有共同信念以及價值，一起承擔與面對；至於是否支持黨紀處理，侯友宜說，相信大家心中，都會守著承諾，勇敢守護中華民國。

此外，對於「恩恩案」國賠訴訟今天一審宣判，侯友宜表示，尊重也理解家屬心情，也尊重司法的判決。對於新北市板橋新埔捷運站附近發生冷氣機墜落砸死人意外，他說，這是個遺憾、難過的事，事發後他第一時間派人到現場了解狀況，除勒令停工以外，並由相關單位與新北地檢署追究業者及施工責任，並協助家屬做後續的處理。（編輯：蘇志宗）1120721