國民黨總統參選人侯友宜今天說，當選後，將在最高檢察署成立「特別偵查組」，針對五院院長、立委等高階官員、政治人物的重大貪腐案件，加以偵辦，捍衛司法的獨立性，避免特定政黨政治力介入偵辦，將8年來的貪污舞弊查清楚。

侯友宜今天接受廣播節目專訪時說，民進黨執政以來，黑金掛鉤嚴重、弊案叢生，如高端疫苗採購弊案，到現在對全民仍沒交代清楚；其他還有重大工程、採購案，以及人事安排上有沒有關說的問題，未來都要用政府的力量將作奸犯科的人繩之以法。

侯友宜表示，地檢署在面臨高官權貴時會受到很大的壓力，因此會打破傳統模式，在最高檢察署成立「特別偵查組」，專門針對重大案件，高階官員、政治人物等人貪腐、黑金犯罪加以偵辦。

談到詐騙集團猖獗問題時，侯友宜則說，近3年來詐欺罪從6萬件增加到13萬件，即便政府成立「打詐國家隊」，但毫無成效，因為辦公室主任李憲明本身為工程背景，根本找錯人，一個外行人要如何領導各部會打詐，而且行政院也沒有重視，治安會報兩個月才開一次。

侯友宜認為，找對人才能做對事，更應從源頭進行犯罪工具控管，如數位發展部管好假投資廣告、個資外洩，國家通訊傳播委員會（NCC）把境內外機房管控；金管會則管制洗錢管道，斬斷人頭帳戶金流。

至於若當選總統，會優先處理的3件事，侯友宜說，首先要務是力促兩岸關係和平穩定，在對等尊嚴下對話交流；再來則是重建良好的經濟環境，確保穩定的民生物資、電力供應，以及產業所面臨的缺工、缺料問題都要解決；第3則是打造公平正義、廉能有效率的政府，人事必須以公開透明、專業任命，並且有明確升遷機制，拒絕關說酬庸。（編輯：林興盟）1120721