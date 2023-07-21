陳嫌平時以「弘揚國際 仁者無敵」為精神口號鼓舞幫眾。（警方提供）

警方查獲開山刀、球棒等證物。（警方提供）

遭弘仁會囚禁「邊做運動邊挨揍」 犯嫌喊精神口號鼓舞士氣4人遭逮

22歲竹聯幫弘仁會陳姓份子，以「弘揚國際，仁者無敵」為精神口號，在宜蘭涉及多起暴力討債、虐打案件，1名被害人欠了12萬，被陳男等人押至宜蘭山區痛毆，還逼對方做100下伏地挺身，邊做邊被拳打腳踢，北市刑大經連月追查，17日逮捕陳在內的4嫌。

北市刑大偵三隊指出，陳男為弘仁會幫眾，揪眾在宜蘭地區從事整合債務，先以低價收購債務，再以暴力、恐嚇方式逼迫對方還債，甚至直接將人押走虐打。

1名被害人積欠12萬，半夜被陳誘出押上車，再一路開往宜蘭山區，一陣毆打後還要他做伏地挺身，做不來陳便用棍棒敲打，被害人痛苦哀嚎，陳還恐嚇不還錢就斷手指，最後聯繫家屬付了40萬元才放人，但陳事後又不斷滋擾，表示還有利息未給，最後又硬討了40萬元。

北市刑大經連月追查，17日在宜蘭逮捕陳在內的4嫌，起獲開山刀、球棒等證物，另發現幫眾平時聯繫時，開口閉口都提到「弘揚國際 仁者無敵」，自認弘仁會是最強幫會，要走向國際，天下無敵，警訊後依組織犯罪、恐嚇取財將4嫌送辦。

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