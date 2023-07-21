流感疫情持續延燒，上周國內共出現9名死亡個案。由於近期社區A型H1N1與H3N2共同流行，類流感門急診就診人次雖逐漸下降，但流感併發重症通報數尚未明顯下降。疾管署今宣布，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用措施，民眾只要有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者均可適用，相關措施將延長至今年8月31日止。

根據疾管署統計，自去年10月1日起至今年7月17日，流感併發重症病例共累計402例 ，其中239例A型H1N1、151例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型，年齡層以65歲以上長者為多（占50％），86％未接種本季流感疫苗，82％具慢性病史；其中死亡85例（57例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型），79％未接種本季流感疫苗，93％具慢性病史。

我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4000家合約醫療機構，民眾可至疾管署全球資訊網或透過「流感防治一網通」網頁查詢，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。由於目前流感與新冠肺炎在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠家用快篩檢測外，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒民眾，勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。