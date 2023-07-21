由於整體消費性電子產業仍因終端需求疲軟，影響主要客戶拉貨力道，動力-KY今年5月合併營收為1.04億元，月減10.5%、年減22.58%；累計2023年前5月合併營收為5.39億元，年減41.41%。

動力-KY指出，雖今年上半年在經濟大環境下衝擊終端消費需求，整體泛電競相關供應鏈呈疲軟態勢，使得公司整體營運成長受限，然隨著首次納入電競賽事的「亞運前哨戰」將於6月中開打，進一步證實電競在全球體育舞台上的地位，將吸引更多玩家的加入和關注，助力未來電競的普及和發展，將創造對於中高階電競顯示卡的需求有望攀升，加上在不同玩家對於遊戲體驗、性能、陪玩商機等需求推進下，有利於品牌廠商加速庫存去化，同時推進顯卡新品的推出，帶動主要電競產業客戶對於公司電競相關散熱風扇產品訂單需求，有利於公司下半年營運表現。

動力-KY亦積極佈局電競以外新領域，隨著車用/伺服器/小型智能家電等風扇新產品開始量產出貨，今年非電競等新產品佔營收比重可望達20%。

許文昉表示，下半年看起來會比上半年好，但全年能不能比去年好要看下半年狀況，如果大環境沒有大變化，應該是與去年差不多。

動力-KY於7月3日除息3.939元，今天股價以54.3元漲停板作收，順利完成填息。