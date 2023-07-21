【全程字幕】控柯朱通話「藍白合」不實新聞 黃珊珊：民眾黨今起拒上三立節目 @ChinaTimes ​

【全程字幕】控柯朱通話「藍白合」不實新聞 黃珊珊：民眾黨今起拒上三立節目 @ChinaTimes ​

2024年總統大選將近，「藍白合」議題盛囂塵上，《三立新聞》日前引用某位聲音經過變造人士的說法，「獨家報導」民眾黨主席柯文哲已經和國民黨主席朱立倫通話、也和祕書長黃健庭見過面談藍白合議題，引發民眾黨不滿，柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並對《三立新聞》公司及報導記者等人提告民事求償100萬元，並稱即日起民眾黨拒上三立政論節目。

對此，《三立新聞》表示，昨晚播出的新聞內容有2名以上消息來源，依新聞專業求證並平衡報導，可受各界公評。

黃珊珊說，昨天下午開始，《三立新聞》不實報導，經過他們跟電視台說明，要求下架及澄清，三立依然繼續播放。內容非常清楚，援用所謂獨家報導，引用不明人士，甚至捏造一些相關內容。

黃珊珊說，國民黨主席和柯文哲主席從來沒有在這段時間，說過這樣的電話。其次也更不可能針對相關的部分，提出所謂這樣的內容。最重要的是，這個事件如此重大，三立竟然沒有對民眾黨，或是相關的人員，進行查證，這才是媒體為了要做不實報導、扭曲事實、無中生有，意圖創造話題，甚至捏造民眾黨參與所謂宮廷政治、分贓的政治，讓選民產生錯誤的印象，意圖影響選舉結果。她批評媒體不應該用這樣的方式，喪失新聞公平。

黃珊珊說，民眾黨今分別提刑事、民事訴訟。刑事部分控告妨害名譽，捏造不實事項，這件事情非常嚴重，更何況媒體應該詳實的報導，而不是自己製造新聞。另提出民事損害賠償請求，包括從公司到採訪記者，要求連帶賠償100萬元。

黃珊珊說，這次的假新聞，非常的嚴重，因為是一條龍，由他們先製作這假新聞，還可以非常快速地找到相關的評論員來評論，意圖用假新聞創造新聞評論，再在網路上媒體間做轉述，這是一種惡劣的製造新聞的作法，因此對三立新聞這樣的動作，感到非常遺憾，也從今天開始，民眾黨拒絕參加三立電視台所有的政論性節目。