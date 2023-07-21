2023亞太永續博覽會與亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮7月21日於台北世貿中心舉行，策展主軸為「邁向淨零未來」，包括玉山金控、鴻海科技集團、信義企業集團等永續企業皆參展，而信義房屋因社區一家計畫、台灣地方創生基金會建立社會共榮獲得「台灣永續行動獎」，並於攤位打造聲音艙，邀民眾來聽「信義人的一日永續生活」。

21至23日展出的亞洲永續博覽會有政策、城市、企業、教育、生活、NGO、能源共7大展覽主題展區；信義企業集團的展覽攤位以「回到初心、用心聆聽」為主題，傳達創業42年來「以人為本」的信義精神，讓民眾透過音效與旁白，有感體驗「信義人的一日永續生活」。

當民眾進入聲音艙、戴上耳機，首先聽到的是清洗碗盤、小孩嬉鬧聲，旁白配上信義房屋注重多元化雇用，讓傳統男性居多的房仲業有更多女性同仁加入，第二胎十二萬元的生育獎勵金協助同仁安心生養；出門後以電動車通勤，也帶出信義企業獨創「信福幣」彈性福利制度，以信福幣支付購買電動機車，讓環境更加乾淨、安靜。

隨著音效的轉換，聲音體驗來到了職場，耳邊傳來冷氣、印表機的音效，呈現信義持續推出綠色創新服務，提高客戶服務效率與品質，更大幅減少行銷用紙及廢棄物；接著傳來房仲帶看的聲音，旁白強調信義房屋「DiNDON智能賞屋」推出「AI講房」，將文字轉化為流暢似真人般的智能房仲語音導覽，是目前台灣第一且唯一提供此功能的房仲業。

最後則傳來社區活動的聲音、海浪的聲音，則反映信義人在休閒之餘，可至社區一家的社區從事志工服務，馬來西亞環灘島永續旅遊，讓休閒生活更有意義。

信義房屋因於社區營造、地方創生領域耕耘多年，獲得台灣永續行動獎。(圖/信義房屋 提供)

信義房屋表示，除了特別打造的聲音艙，攤位上更展覽了3家永續門市的自主永續作為，包括南崁吉林店對應SDGs13氣候變遷，每周關燈1小時節電，並舉辦繪本故事節能工作坊，成大店對應SDGs14海洋生態，展開食魚教育講座，認識養殖魚類、永續海鮮指南等，而三峽店則對應SDGs15陸地生態，在鄰近路樹或公園的分店貼防鳥撞窗貼，讓鳥類能在都市與人類友善共存。

本次以聲音策展，信義房屋邀請大禾音樂一同以文化為題進行概念發想，並且委請愛盲基金會協助尋找視障夥伴作為一同體驗聲音在生活中為重要角色的「聲音導覽員」。

除此之外，信義房屋更獲台灣永續行動獎，由信義房屋副總經理周莊雲領獎，得獎亮點在於信義房屋發揮核心能力實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，包括SDG 17創立夥伴關係，與社區組織、非營利機構、政府部門合作，共同推動社區發展，SDG 8 創造一份好工作，讓同仁透過社區服務，重拾自己對工作的熱忱與社會新體驗，並將手心向下的服務精神深化在日常客戶服務中，SDG 11 協助發掘地方特色與商業模式，以吸引產業進駐及人口回流，促進台灣城鄉均衡發展。