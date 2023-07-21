因國民黨2024總統參選人侯友宜在民調略呈頹勢，同黨不分區立委鄭麗文日前曾喊出「換侯」，並推薦高雄市前市長韓國瑜出馬挑戰總統大位。對此，藍營台北市議員楊植斗直言，韓若有意參戰，可以從民調中看出端倪。

國民黨即將在7／23舉辦全代會，確立新北市長侯友宜正式代表藍營出戰2024。韓國瑜辦公室昨（20）日也發文表示，韓將出席全代會，和國民黨提名的總統以及立委參選人，一起下架民進黨。

楊植斗今日在節目《POP搶先爆》指出，他認為韓國瑜如果真的有要認真參選，會有一個簡單的訊號，那就是出現民調將韓納入的情況。楊還指出，「2020年也是王鴻薇開出第一槍，認為韓國瑜可以扭轉選情、可以當總統候選人，結果後來陸陸續續有人把韓國瑜真的納到民調上，即便那時他高雄市長剛選上。」

但針對2024總統大選，楊植斗分析，民調上不會把韓國瑜列為假想敵，「國民黨不做，民進黨不做，中立的媒體也不做，這樣韓國瑜出來的機會可能就不是很大了。」