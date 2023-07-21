莫文蔚推出全新單曲〈永生所愛〉。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚今年適逢出道30周年，推出全新單曲〈永生所愛〉，這首歌是網易遊戲《大話西遊》的主題曲，她不僅擔任製作人，更親自作曲，創作時腦海裡都是多年前她演出的周星馳電影《齊天大聖東、西遊記》，這些回憶、感受也放入了歌詞中，她說：「我想大家聽到這首歌的時候，有很多的回憶、感受都會湧現回來。」

莫文蔚暌違2年推出親身作曲之全新單曲，以現代音樂展現時空穿越的歌曲命題，亦有復古的音樂元素，充分展現絕美的意境與跨越時空的畫面感。莫文蔚坦言，這首歌可能跟她以往「莫氏情歌」作品的感覺有點不太一樣，「以往的作品可能是溫柔一點、Soft一點、甜蜜一點的情歌，這次反而有一種『硬』的感覺，有點武俠片的感覺」。這也是她出道以來第2度為《西遊記》衍生作品獻唱。莫文蔚1995年主演周星馳經典電影《齊天大聖東、西遊記》片中白晶晶一角深植人心，當時與盧冠廷合唱片尾曲〈一生所愛〉，淒哀歌詞和苦澀的唱腔成為一代經典。

莫文蔚推出全新單曲〈永生所愛〉。（莫家寶貝工作室提供）

〈永生所愛〉歌曲提及「緣分」，讓莫文蔚特別有感，她深深覺得自己與《西遊記》的緣分實在太深、太特別，「當年演譯白晶晶這個角色，對我是一件很大的事情，沒想到隔了這麼多年之後，竟然又有機會跟《大話西遊》遊戲合作，還參與了這首歌曲的作曲與製作，我覺得這個緣分真的很特別，我也非常的榮幸」。

創作過程中，莫文蔚再度打開當年拍攝《齊天大聖東、西遊記》的記憶。她說：「20幾年前的時候初出道開始拍電影的時候，參與了星爺的電影《齊天大聖東、西遊記》也是一部經典，直到現在還是有很多人很喜歡，很懷念這部戲的所有的情節、畫面、對白。」她坦言創作時，腦海的畫面都是充滿著《齊天大聖東、西遊記》，很多回憶畫面一一浮現，因此歌詞放入了一些致敬電影的元素，包括「七色彩雲」或者「愛你一萬年」等，「所以我想大家聽到這隻歌的時候很多的回憶、感受都會湧現回來。」

今年適逢莫文蔚出道30周年，對她來說，是一個非常特別的一年，「今年是必須要大肆慶祝，我覺得是真的很難得的，堅持這麼多年，一直可以做自己喜歡的事。這30年來的每一分、每一刻真的很享受」，透露近期正積極籌備個人展覽，「希望可以在不同的地方跟大家分享這麼多年來的點點點滴」。