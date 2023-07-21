台中水湳轉運中心目前仍在施工中，設計階段就通過台灣建築中心評定，取得綠建築及智慧建築黃金級候選證書，近日又取得低碳建築聯盟核發「建築碳足跡認證書」，盼打造一座讓民眾搭車時，能以行動力挺的低碳永續環境，預計2026年完工。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心從規畫設計階段即導入相關永續概念，在不影響建築物基本功能前提下，以建築低碳及綠能設計，配合施工階段善用營造管理手段減少碳排，同時兼顧轉運中心設計感及實用性，讓轉運中心減碳策略不再侷限於交通層面改善，更能符合國際級的環境友善標準。

葉昭甫指出，水湳轉運中心近日取得建築碳足跡認證書，且認證等級為「黃金級Gold」，在建築碳足跡結構分析中，包含60年碳足跡、建材碳足跡及使用碳足跡等項目，水湳轉運中心新建工程在60年生命周期中，總碳足跡為16萬8005（TCO2／60yr），60年的減碳量共3萬4926（TCO2／60yr），減碳百分比達17.2％，建材碳足跡減碳量共3857（TCO2／60yr）、使用碳足跡減碳量共3萬9145（TCO2／60yr）。

葉昭甫強調，水湳轉運中心為水湳經貿園區中的亮點建築，也是台中市重要交通轉運節點，從規畫設計、建設及未來營運的整體生命周期，皆嚴格檢視相關執行策略的減碳效益，以符合永續經營的理念。

交通局指出，水湳轉運中心新建工程自去年9月15日開工，目前工程穩定推動中，預計2026年完工啟用，將提供南來北往的旅客便利的轉乘接駁服務，完工後還會接續申請綠建築及智慧建築標章，以低碳永續為目標。