716公平正義救台灣活動，因到場男女比例差距太大，被操作成民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲「厭女」所導致。對此，民眾黨前立委蔡壁如認為，民眾黨的女力團隊包括她自己、學姊黃瀞瑩等人，若柯真的「厭女」怎會如此？蔡壁如也PO出她的好朋友「大媽老司機 JuJu Driver」去基隆做的總統大選百人民調，並質疑「柯文哲的女性選民真的有流失？」

蔡壁如今（21）日在臉書以「厭女、選舉造謠」為題發文，並提到在人民訴求公平正義的716凱道抗議之後，因為到場男女比例差距太大，被操作成是因為柯文哲的「厭女」所導致，隨即而來的民調也顯示，柯文哲在30到39歲女性支持度，自上月51.75%掉到這次的45.39%。

柯文哲真的「厭女」嗎？蔡壁如提到，過去大家都說柯文哲是靠女力撐起半邊天，且民眾黨的女力團隊哪個不是獨立撐起半邊天？蔡壁如提到，包括她本身、前台北市副市長黃珊珊、新竹市長高虹安、民眾黨立委陳琬惠，民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩等，如果柯真的「厭女」怎會如此？

蔡壁如也直言，若要拿柯文哲一些涉及女性的言論，來操作他的「厭女」形象，是罪大惡極的岐視女性，那執政黨那些數不清的權勢性騷、外遇升官，又是哪種等級的罪？

對於柯文哲的女性選民是否真的流失，蔡壁如透露，她的好朋友、YOUTUBER「大媽老司機 JuJu Driver」最近去基隆做了「總統參選人的百人民調」，並要大家猜猜，支持柯文哲的女性比例有多少？

「大媽老司機」赴基隆詢問，若國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德這三位勝選的慶功宴，民眾會想去哪位的慶功宴。而結果顯示柯文哲42票、賴清德24票、侯友宜10票，另外沒意見的有24票，影片也顯示出，較多女性選擇了柯文哲。