新北市20日發生冷氣機飛落砸死路人的意外，經調查後，發現疑似是施工人員未遵循施工安全相關規範所致，新北市政府將予以開罰。對此，民進黨籍高市議員湯詠瑜建議由高雄市政府發函各大樓管委會重新檢視外牆施工規範，並嚴加要求施工工安。

湯詠瑜表示，大樓施工意外的新聞屢見不鮮，顯見施工安全的訓練與意識仍須持續加強跟落實，否則再多的裁罰也無法挽回遺憾。她建議高市府發函各大樓管委會，促請注意規約及區權會決議，重新檢視有關外牆施工的規範，並對進行中的工程嚴加要求工安。

湯詠瑜也建議市府加開「冷氣安裝職業安全訓練課程」，並評估執行「冷氣安裝專案檢查」，督促提醒業者落實作業安全規定，就進行中的外牆工程，須注意是否依職業安全衛生法、營造安全衛生設施標準施工，特別就冷氣部分，是否依「冷氣裝修安全作業指引」規定，施工前預先檢視搬運區域環境、清空搬運路線障礙物，並將冷氣機以適當措施固定，避免類似意外再次發生。