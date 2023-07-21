終場加權指數下跌134.19點、收於17030.7點，跌幅0.78％、險守「萬七」及月線，成交量增至4317.68億元。本周下跌253.01點、跌幅1.46％，周線紅翻黑。櫃買指數終場下跌0.59％、收於223.16點，成交量略降至963.26億元。本周下跌0.54％，周線同步由紅翻黑。

盤面各類股跌多漲少，以成交量較大的電腦及周邊設備飆漲逾5.2％獨強、資訊服務股漲逾2.5％居次，電機股漲逾1.2％。金融股小跌0.4％，成交量最大的電子股跌近1％。半導體股重挫逾2.5％、水泥股跌逾2％，數位雲端及觀光餐旅股齊跌近2％，表現明顯偏弱。

權值股跌多漲少，以廣達(2382)飆漲逾7.1％獨強，中信金(2891)及台達電(2308)漲近1％居次，南亞(1303)漲近0.5％。鴻海(2317)小跌近0.5％，權王台積電重挫近3.3％、日月光投控(3711)跌逾2.6％，聯電(2303)及聯發科(2454)分跌近2％及1.5％，表現明顯偏弱。

元富投顧認為，由於短線國際政經變數多、加上通膨仍存隱憂，使盤面資金輪動快速，台股未來將進入震盪整理格局，後續留意美國聯準會升息動向、新台幣匯率變化、日均量是否維持3500億元以上等，作為盤勢強弱參考。