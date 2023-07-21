天成醫療體系為南桃園最大長照醫療體系，從預防保健、智慧醫療至長照領域提供「醫養合一」服務。2016年成立金色年代長照機構，2019年成為桃園市首家獲准設立的長照社團法人，整合長照居家式、社區式、住宿式服務，提供高科技的醫療長照服務。

彰銀長期秉持「堅實經營、服務大眾」的在地傳統精神，致力業務創新、提高服務效率、落實金融友善公平待客原則，已培養上百位「高齡金融規劃顧問師」提供專業服務，並深入各地安養照護機構、社福團體、校園、地方發展協會舉辦說明會，宣導安養信託重要性。

彰銀表示，此次與金色年代長照體系合作，透過彰銀信託業務的專業經驗，加乘與金色年代長照機構高水準的服務品質，更能全方位滿足高齡者財務規畫、生活所需及醫療照護服務，期待雙方日後有更多合作，發揮相互成就效益。

彰銀表示，透過安養信託，讓高齡者能提早規畫個人財產運用，以建立高齡者尊嚴而有經濟安全保障的生活機制。如入住長照安養中心、並與彰銀簽訂安養信託契約，將資金透過專款專用設定支付養護中心費用、醫藥費等，將生活的照顧細節進行完善規畫。

同時，安養信託可藉由信託監察人機制強化保障，避免日後委託人發生失能、失智等意外時，無法自理生活或管理財產，甚至遇到詐騙事件導致老本不保，或因未做好財產傳承規畫，造成子女爭奪財產、互相推諉照顧責任等紛爭。