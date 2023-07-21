新光保全近年積極打造以員工關懷為核心的健康職場環境，榮獲亞洲地區最具聲譽HR Asia Awards「2023亞洲最佳雇主獎」，這是亞太區人力資源管理領域具權威指標性的獎項之一，足見新光保全在員工照顧之投入已展現幸福企業之社會影響力。

新光保全致力發展多元職系與建構友善的職場環境，為因應環境快速變化與保全業態的特殊性，提供「SKS Digital Micro Learning Platform」，讓員工隨時隨地可以學習新知，以敏捷式手法導入數位微學習，提供同仁快速且最新的知識範疇。

新光保全建立完善的培訓及內部檢定制度，將技術項目分級、設定職能程度別並依專業高低給予對等之津貼，提升同仁對專業的重視度。新光保全也鼓勵員工在集團內跨領域學習，內部建置多元職系的輪調機制，讓同仁可以依據職涯規劃於體制內多元發展，可憑藉對產業及組織的熟悉度，發揮更大的潛能。

新光保全表示，這次獲得「亞洲最佳雇主」的殊榮，是對新光保全在「員工照顧與職涯發展」⻑期投入的肯定，也激勵新光保全朝永續標竿企業的目標邁進。期望未來能有更多優秀跨界人才加入，在新光保全一同成就最好的自己。