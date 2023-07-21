為了紓解塞車以及提升行車安全，新北市交通局今年陸續在板橋、中和、林口等3個行政區共9處路段完成道路中心偏移的「偏心左轉車道」設置，透過路寬及標線的調整，不僅縮短尖峰塞車時間，交通事故件數也平均減少21％。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，交通局針對轉向量大的路口以及易肇事路口，利用縮減車道寬度設計偏心左轉車道，改善車輛在變換車道時易發生擦撞、轉彎車與直行車側撞等路口干擾問題，提升行車的安全性。

林昭賢解釋，偏心左轉車道的設計，是利用車道寬度的有效調節，在路口前50公尺將中線偏移，使有左轉需求方向多1線車道，改善原本車道因左轉需求造成車輛壅塞的情形得以改善，甚是降低變換車道發生擦撞的機率，而對向車道雖寬度受到壓縮，但車道總數不變，對原本可容納的行車數量影響較小，整體而言仍可縮短壅塞時間。

林昭賢指出，透過中線偏移的設計，搭配號誌分流轉向與直行，讓以往一個號誌周期可能因路口車輛變換車道影響而無法紓解的情形，在標線調整過後，約一個周期就可以順利疏解車流。

交通局表示，以去年調整的偏心左轉車道事故資料顯示，平均約可減少21％的事故件數；今年也已經陸續完成板橋中正路與新月一街、中和安樂路與安平路、林口中山路與竹林路等9處道路車道配置調整及設置偏心左轉車道；未來將持續標線改造及增設偏心左轉車道等交通工程，提供用路人更安全、更順暢的行車環境，也呼籲用路人行車注意周邊路況，並依循標誌、標線及號誌行駛，共同維護行的安全。