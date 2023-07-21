法人指出，緯穎出給中東客戶的AI伺服器將搭載8個NVIDIA的H800圖形處理器（CPU），產品平均售價高達25萬美元，出貨規模上看8000台，可望創造20億美元營收，佔明年整體4成業績。

緯穎第一季合併營收達新台幣742.26億元，年增46.4%。營業淨利為44.81億元，稅前淨利為41.64億元，稅後淨利為32.98億元，每股盈餘為新台幣18.86元。受惠供應鏈長短料情況恢復正常，營收、獲利創下同期歷史新高，存貨天數已達近兩年新低。緯穎將在第2季合併營收為563億元，季減24%，度過全年低谷期，第3季將開始針對Meta新伺服器平台出貨，第4季量產亞馬遜AI伺服器，2024年更將受惠於中東雲端供應服務商的AI伺服器大單，營運進入新成長期。

緯穎液冷技術，分別來自LiquidStack和3M，液冷耗能比風扇低，緯穎在兩相浸沒式液冷系統領域擁有強大的影響力，能輔助客戶進行現代化雲端應用運算，包含人工智慧(AI)與機器學習(ML)。緯穎兩相浸沒式液冷系統，水箱中充滿了絕緣流體，使伺服器在完成浸入後運行不受影響。伺服器正常運行時，絕緣流體保持在其沸點。沸騰效應產生的蒸汽帶走IT齒輪的熱量，並與冷卻的冷凝器接觸，冷凝器允許蒸汽變回液體。絕緣流體的狀態連續變化，帶走熱量並且循環，形成了兩相浸沒式冷卻技術的基礎原理。