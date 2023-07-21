中國人壽期許成為「高齡金融守護者」，透過周全的保險規劃服務，協助保戶做好樂齡生活的準備。同時，率業界之先以「智齡小學堂陸海空防詐」全面守護長者財產安全，結合了線上線下金融知識課程、深入社區宣導金融防詐的高齡陪練志工團、印製並分送長者簡明易懂的高齡財務安全及防詐文宣等，提升高齡長者經濟韌性，獲得2023年第3屆TSAA台灣永續行動獎「社會共融類-銅獎」殊榮肯定。

「TSAA台灣永續行動獎」由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦，表揚各行各業以具體行動實踐聯合國17項永續發展目標之卓越行動方案。中國人壽攜手地方機構，除針對高齡長者外，也延伸到身障、青少年及弱勢族群等多面向宣導金融防詐，積極實現聯合國永續發展的第3項目標「健康與福祉」，支持長者邁向樂齡人生，發揮壽險業對普惠共融的承諾，獲得評審青睞，在眾多企業中脫穎而出。

當高齡者受到財務剝削或詐欺，不僅會影響個人和整個家庭，甚至最終會由年輕世代承擔。中壽以「成為最值得信賴與推薦的保險公司」為願景，以永續思維，前瞻超高齡社會趨勢與需求，全面推動高齡者金融保護及知識培力。除專為長者設計「智齡小學堂」網站，完整蒐羅常見詐騙樣態以社群力擴大傳散外，亦製作白話易讀的高齡財務安全手冊與防詐口訣小物，透過全台客服中心及高齡或弱勢相關機構發送給近萬名民眾運用；並組隊「高齡陪練志工團」，攜手地方高齡機構，深入社區主動出擊宣導防詐，2022年共舉辦10場，協助逾300位偏鄉、部落住民等金融知識弱勢長者，盼弭平偏鄉金融知識落差。有鑒於聽障及年輕族群近來成為詐騙集團覬覦的對象，中壽也將金融知識課程延伸到聽語障者及青少年，協助民眾守護財務安全。

中壽以落實普惠金融為使命，積極將保險服務拓展至弱勢族群與不同年齡層，讓保險成為可靠的風險防護網；並首創與國內專營無障礙服務的「多扶事業」合作無障礙接送、旅遊，倡議行的平權，更進一步從事後理賠走向事前健康促進與預防，提供保戶多元體適能課程加值服務等，成為陪伴高齡長者實現幸福人生的夥伴。

中壽長期與台灣失智症協會合作，為首家「失智友善保險公司」，與協會合作開發「緊急連絡卡鑰匙圈」，共同建構防走失守護網，並為保險業唯一支持舉辦「國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會」及「失智友善金融學術研討會」的保險公司，持續倡議並推動失智友善，期許發揮保險業價值，成為安定社會的重要力量。