「台灣第一名模」林志玲2019年閃婚放浪兄弟成員AKIRA，去年高齡產下1子，便把重心全面放在家庭，AKIRA已證實妻子想待在家。今（21日）林志玲突然發了篇嚴肅文，原來她遭詐騙集團冒用名義，擔心民眾上當，因此揭露詐騙集團惡劣的手法，呼籲大家勿受騙。

林志玲在社群平台發布聲明，表示近日照片、名字遭詐騙集團盜用，還以她的名義透過臉書及LINE訊息騙取民眾付費加入VIP會員、ATM轉帳、購買虛擬貨幣，「請大家切勿相信不明訊息！」

林志玲也在文中提供求助方式，像是警政署165反詐騙專線、110報案電話，並附上165全民防詐騙網址，鼓勵大家勇敢訴諸法律行動、不要讓自身權益受損。最後，林志玲用其口吻幽默地寫下：「志玲姊姊才不會私訊你呢。」

未料，不少網友開始歪樓：「雖然姐姐的解說知道不會被詐騙而感到安心，但是姐姐的最後一句話讓人感到有點傷心」、「好想被志玲姊姊私訊喔」、「害我開心了一下，想說志玲姐姐居然會私訊我」、「最後一句太幽默了」。

林志玲前陣子在節目表示，哪天兒子長大了，也不會復出，「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，不過若是慈善活動她還是願意露面。