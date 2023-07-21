土耳其兩款新型裝甲戰車將在伊斯坦堡國際國防工業展（IDEF）中亮相

中方分析家說，中國為了擴大國際市場佔有率，國防工業正探索在北約（NATO）成員國土耳其生產的選擇，但也會考慮可能的擴張風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，這些分析家說，在中方國防製造商利用土耳其的北約成員國地位，投資新市場時，也會審慎考慮如來自美國的壓力，還有土耳其商業夥伴不太令人滿意的紀錄等風險因素。

據《防務新聞》（Defense News）稍早引述不具名土耳其官員的話說，中方國防製造商對收購土耳其企業很感興趣。這位負責主辦伊斯坦堡國際國防工業展（IDEF）的官員說，有74家中國國防企業會參加下周二開幕，為期4天的展覽。然而，參展的美國企業卻只有5家。

而《土耳其防務》（TurDef）國防分析師埃克西（Ozgur Eksi）說，陸企會參展，主要是為了長期目標，要收購適當的土耳其公司。他指出，等它們收購後，就會帶進自身的技術，享受土耳其低廉的製造成本，生產北約標準的系統，並鎖定使用北約系統的市場。不過，他並沒有詳述，陸企會引進的是哪種技術。

土耳其「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機在烏克蘭戰爭中表現「亮眼」，科威特也要買。

據北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，中方最可能轉移給土耳其的，就是無人機技術。他指出，在俄烏戰爭中，烏克蘭使用了土耳其「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機，但它們的弱點顯而易見，而安卡拉很想改進並提升無人機研製。

周晨明認為，土耳其希望，中方能轉移無人機技術，好幫它升級TB2，讓它的戰力像中國無人戰機一樣強。