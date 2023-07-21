女星Melody（殷悅）本月7日宣布與富商尪吳育奇離婚，結束長達17年的婚姻關係，原以為兩人是和平協議離婚，未料，吳育奇卻委託律師提出「離婚協議無效」訴訟，對此，網紅陳沂此提出見解，接著強調：「扯別的都只是情緒化發言」。

陳沂原以為Melody離婚一事，會以和平落幕做為結局，沒想到前夫突然提出「離婚協議」無效之訴，接著透露迫於Melody的威脅，才會無奈簽下離婚協議書，所屬的上億房產則需歸Melody所有，對此，她表示不對他人感情做過多評論，但對於有名人指出：「光是生小孩這趴，就值得拿到應得的」，她指出對此發言相當不以為然，畢竟把Melody形容得如同代理孕母及生小孩機器，分明是在羞辱女性。

回歸法律層面，陳沂表示雖然Melody前夫親手簽下離婚協議書，但若能拿出證據證實受到「脅迫」，此協議就能視作無效看待，接著強調整起事件關鍵在於是否受到脅迫？若還在扯別的，無疑就只是情緒化發言，對此，網友紛紛回應：「當初願意簽下，是不是有什麼不得不簽的弱點被掌握」、「生小孩就是共同共識下的結果，為啥離婚後就扯一堆有的沒的」。

根據《三立新聞網》報導，吳育奇親友表示離婚這段時間，他一直對外保持沉默，對於外界的流言蜚語，也只是要求家人「不要聽」，如今被爆出身形消瘦，還頻繁出入醫院，接著吐露自己的心聲「現在只想活下去」，對此，Melody透過經紀人回應：「我們不對離婚細節多做回應」。