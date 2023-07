中華航空榮獲2023亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work for In Asia) ,首次參加評選即脫穎而出,由華航資深副總經理陳奕傑代表受獎。華航致力員工照顧與關懷,透過多元平等共融職場、員工健康福祉、員工敬業度等面向,同步打造更友善的職場環境,讓員工樂在工作,以華航人為榮。

亞洲最佳企業雇主獎是由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物《HR Asia》 主辦,為亞洲區人力資源管理領域具指標性的獎項,2013年開始在馬來西亞辦理選拔,台灣區評選迄今已邁入第6屆;評分標準主要分為兩部分,包含T.E.A.M.問卷調查結果及線上企業宣傳簡報。

華航視員工為公司最重要的資產,提供具市場競爭力的薪資報酬、優質的工作條件與環境,並設有完善職務培訓和多元的職涯規劃,確保員工就業安全與成長。華航也有多項優於業界的福利和各項健康保護措施,尤其優待機票福利是業界最佳,讓員工攜家帶眷暢遊世界航點,平衡工作與家庭生活。

華航長期致力ESG(環境保護、社會責任和公司治理),榮獲DJSI道瓊永續指數全球航空業第一名,其中人力資本發展題組拿下滿分;也獲Cheers雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選新鮮人「最嚮往的夢幻企業」等殊榮。華航持續響應「TALENT in Taiwan,台灣人才永續行動聯盟」,與台灣200餘家企業攜手推動與倡議人才永續。

華航今年擴大徵才計畫,已陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員、資訊人員等職務,亦全年持續招考培訓機師。華航以「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」六大策略主軸,落實永續發展,攜手全體員工,秉持創新的思維、努力不懈的精神,致力提升組織營運效能,穩健邁向新局。