台灣好手在韓國公開賽16強紛紛中箭落馬，寶島「羽球天后」戴資穎成為全村最後希望，21日女單8強對陣來自中國大陸選手張藝曼，戴資穎不像前2戰般游刃有餘，但仍挺住壓力，以21比17、21比15擊敗對手，闖進女單4強。

距離上回正式比賽相隔1個月時間，戴資穎再次踏上國際賽旅程，但小戴在韓國公開賽的回憶不是太好，多達30座巡迴賽女單冠軍當中，小戴沒有1次是在韓國公開賽拿下，賽會最好成績是2019年的4強，當年小戴敗在好姊妹伊瑟儂（Ratchanok Intanon）手下，去年則是缺席韓國公開賽。

26歲的張藝曼生涯成績平平，直到今年的泰國大師賽才拿下個人首座超級300賽冠軍，小戴和張藝曼過往僅交手1次，雙方2020年大馬大師賽32強首度對決，小戴直落2輕鬆獲勝。

首局小戴率先發球，雙方分數互有來往，進入技術暫停前的最大分差僅是小戴的2分領先，休息後小戴加足馬力，取得18比13領先，不過卻出現一波小亂流連丟4分，好在小戴回敬一波3比0，順利將首局拿下。

進入次局，2人又是一波相互糾纏，相較於首局，戴資穎次局前半多處在被動，但仍率先搶得第11分，並複製首局獲勝模式，再度將比分拉開到5分差，戴資穎最終收下勝利，再度攜手「F4」安洗瑩、陳雨菲、山口茜進入女單4強。小戴4強對手將會是現任球后山口茜，雙方22回交手勝敗持平，上次對決在亞錦賽4強，小戴3盤力克山口茜，也終止了對戰5連敗。