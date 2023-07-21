新北市政府今獲頒「2023 APSAA 亞太永續行動獎─宜居城市獎Excellent City」，並以「SDG14淨海好便利合作創三贏」方案獲「2023 TSAA 台灣永續行動獎─金獎」殊榮，新北市秘書長邱敬斌出席代表領獎，他表示，新北市從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門多管齊下，逐步朝2050淨零排放目標邁進。

台灣永續能源研究基金會今舉行「2023亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，肯定地方政府採取創新策略落實永續治理政策、建立永續城市。

邱敬斌說，新北市在淨零轉型議題上向來以務實積極的態度面對，2020年率先簽署氣候緊急宣言、2021年發布第二本「新北市地方自願檢視報告」(VLR)、2022年更發布了「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，持續推動多項減緩及調適等氣候治理作為，並提出新北三大零碳藍圖─三重第二行政中心達碳中和、大型開發案導入零碳設計及打造八里為淨零示範區。

邱敬斌表示，新北市政府統合各部門資源，陸續完成多項永續治理成果，如林口工一產業專用區，制定「引風」、「增綠」、「節能」等各項具體措施，如建構風廊系統、打造生態公園與綠園道、增加建物綠化比例、以外殼節能的遮陽設施取代玻璃帷幕等，預估每年吸碳量達400公噸，大於1座大安森林公園。

環保局表示，除各項淨零成果備受肯定外，為解決海底廢棄物沉積問題，新北市推動潛海戰將、淨海合作社等潔淨海洋策略，免費提供潛水設備予具有潛水證照的民眾，以公私協力、跨域合作的精神共同清除海底廢棄物，而以這些淨海策略整合提出的「SDG14淨海好便利合作創三贏」方案亦獲得「2023 TSAA 台灣永續行動獎─金獎」的肯定。

環保局補充，本屆亞太永續博覽會自21日至23日於台北世貿一館A區舉行，新北館以八大面向─能源轉型、能效提升、智慧運輸、循環經濟、韌性調適、海洋保育、清淨河川及環境教育，呈現新北市跨局處淨零政策及成果，透過展示模型及互動遊戲，讓民眾更加認識新北各項永續行動，且完成遊戲還可獲得永續淨零小禮物。