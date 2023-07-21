今年上半年外國買超台股120億美元，創下2008年上半年以來新高，而台股以美元計今年以來上漲20%，為全亞洲之冠。

即便台灣經濟放緩、中國一再文攻武嚇，或烏克蘭戰爭突顯出台海危機，都幾乎沒有削弱台股的光彩。

分析師表示，這一波AI行情後市仍然可期。

Union Bancaire Privee亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示，我們現在看到的是「戰略性配置」（tactical trade），往往基於科技股估值到頂前的短線投資。

台海事件可能升級這件事對於這些投資者而言不太重要。

「股神」巴菲特曾明白表示，地緣政治緊張局勢是他去年買進台積電幾個月後就決定出清大部分持股的主要考慮因素。

一名在台灣的資深基金操盤手表示，沒有人會說他們不擔心來自中國的軍事威脅，只是長期以來我們的生活一直都伴隨著這種兩岸緊張局勢。他並表示，整個AI供應鏈都在台灣，任何潛在競爭對手要打進這個領域的門檻都相當高，這使得台灣的AI供應鏈對外國投資人而言非常具吸引力，我們相信全年外資流入仍將維持強勁。

有分析師表示，台灣市場具有得天獨厚的優勢，從AI相關應用到相關零組件的增長，台灣都能受惠。

法國興業銀行（Societe Generale）亞股策略部門主管Frank Benzimra表示，就半導體產業預期中的反轉而言，亞洲的贏家非台灣莫屬，且可能一直都將如此。

凱基亞洲(KGI Asia)表示，在這波AI熱潮中，受惠的硬體製造商包括PCB廠欣興電子（3037）、網路設備廠智邦科技（2345）以及電子代工大廠鴻海（2317）。

伺服器大廠緯創（3231）、筆電大廠廣達（2382）、晶片設計公司世芯（3661）和創意電子（3443）今年以來股價均上漲一倍多。

避險基金Man GLG亞洲股票（除日本外）部門主管Andrew Swan表示，我們正處於AI革命的開始。該基金今年一直在加碼對台股的布局。

而根據公司文件與媒體報導，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（Ark Investment Management）也在6月買進台積電，全球主要投資公司Vanguard和PineBridge Investments Asia也在上季加碼買進世芯股票。

但也不是所有人都如此樂觀，由於需求低迷導致出口和國內經濟受抑，高盛在談到台股時表示，企業獲利要回升才能吸引更多外資流入。

台灣將在2024年1月舉行總統大選，可能使緊張局勢和政治問題再度升高，但投資人多認為這些擔憂是可控的。

紐約梅隆銀行投資管理公司（BNY Mellon Investment Management）亞太區（日本除外）客戶解決方案部門主管Clarence Chan表示，我們不認為兩岸關係有立即惡化為戰爭的風險。中國政府正在處理其他比台灣更緊迫的問題，例如青年失業和疫後經濟復甦。該公司已經增持台股。