此次資金用途主要用於支應興建電宰廠、購置機器設備、充實購料週轉金之所需資金，第一銀行與聯貸銀行團將共同協助其擴大營運規模，達到垂直整合效益，更是響應政府「中小企業加速投資方案」的具體行動。

「新農科技」自亞美飼料接手經營迄今已邁入第五年，主要營業項目為生產供應國內家禽、家畜類飼料，五年來營收呈現倍數成長，現已晉升為國內飼料業前五大廠商，並為國內中南部雞、鴨、鵝用飼料之主要供應商，且先後取得CAS優良食品標章、HACCP及ISO22000等食品安全認證，另與國內「大統益」、「中聯油脂」等知名原物料大廠皆維持長期穩定之供應鏈關係，於臺南官田及彰化芳苑皆各有生產基地，現因規劃向下垂直整合及配合政府家禽電宰政策，擬由旗下子公司「溪口家禽」興建電宰廠，未來直接與飼養戶合作，打造完善之飼料供應、電宰、冷凍倉儲、肉品販售等一條龍服務，更有助於成本控管及提升整體營運價值度。