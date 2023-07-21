由於美股是由科技類股帶頭向前衝，那斯達克指數在2023上半年發猛，漲幅創下40年以來最大。對台股來說，截至6月的半年內，外資淨買超高達120億美元，是2008上半年以來最多。若台股以美元計價，今年也大漲20%左右，傲視整個亞洲。

路透社指出，儘管台灣經濟成長動力熄火、解放軍常常在秀肌肉，台灣海峽地緣政治風險升溫等，都沒有辦法掩蓋台北股市上漲的氣勢。投資專家認為，人工智慧AI題材還沒有燒完。

資本雄厚的瑞士瑞聯銀行（UBP）表示，現在看到的是偏向於戰術型交易（tactical trade），也就是科技產業尚未到達峰頂前的短期投資行為。對這些投資者來說，台灣兩岸即使衝突升級也不太重要。

解放軍分別在去年8月以及今年4月，兩次在台灣周邊海域舉行軍演，並定期派軍機飛越台灣海峽中線。在已經卸任的美國眾議院議長裴洛西，去年風塵僕僕訪台之前，台灣海峽是兩岸一道非正式，但有默契的屏障。

曾經大買過台積電股票的巴菲特，在持有不到幾個月之後，就匆匆忙忙出脫絕大部分的持股。這位被外界尊稱股神的投資常勝軍當時坦言，不是台積電基本面有疑慮，而是地緣政治緊張的因素。

有位台灣資深的基金經理人向路透社透露，台灣沒有人可以說，不在乎來自中國大陸的軍事威脅。但台灣長期以來，都是生活在兩岸緊張的情勢當中。整條人工智慧AI的供應鏈都在台灣這個島上，對其它可能的競爭對手來說，目前進入的門檻不低。AI供應鏈完整的台灣，對外資來說相當有吸引力，資金一直流入下，今年台股應該都會保持強勁的態勢。

路透社表示，對投資者而言，台灣有著得天獨厚的優勢，整條AI供應鏈都可受惠，需求也正在反彈。法國興業銀行（Societe Generale）認為，半導體產業預期走向好轉之際，亞洲地區內台灣無疑是贏家，且可能一直會保持下去。

台灣券商凱基亞洲（KGI Asia）估計，可望從中受益的硬體製造商，包括印刷電路板的欣興電子、網路交換器的智邦科技，以及全球最大的電子代工業者鴻海。、筆電腦製造商廣達的股價，還有晶片設計的世芯-KY以及創意電子，今年股價都已大漲超過兩倍之多。

對沖基金業者Man GLG指出，正處於人工智慧AI革命的開始。這檔英國基金今年一直在增加投資標的。據悉，華爾街有木頭姐之稱的Cathie Wood，旗下方舟投資管理公司（Ark Investment Management）也在6月買進台積電。美國先鋒集團（Vanguard）以及柏瑞投資亞洲（PineBridge Investments Asia）上季也增加世芯-KY的部位。

路透社指出，確定的是不是每個人都看好股市，尤其需求不佳情況下，出口以及台灣內需經濟都不是太好。美系外資高盛也說，要看到外資流入更多的資金，可能需要公司真的有獲利才行。另外，2024年元月台灣還要舉行總統大選，這可能會讓緊張情勢以及政治問題更加白熱化。

規模高達1.9兆美元且已加碼台股的紐約梅隆投資管理公司（BNY Mellon Investment Management）覺得，兩岸關係不會惡化到短兵相接的地步，北京政府正在處理比台灣關係更要緊的事，像是年輕人失業率過高，以及如何讓經濟在疫後快速復甦等。