玉山金控前任總經理陳美滿(後排左三) 榮獲金融業首例「頂尖永續長獎」，帶領團隊出席「亞太暨台灣永續行動獎大獎」頒獎典禮。（玉山提供）

台灣永續能源研究基金會今(21)日於亞太永續博覽會舉辦「2023亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，玉山金控以「永續城鄉、幸福家園」主題在「社會共融」面向獲得評審肯定，前任總經理陳美滿更榮獲頂尖永續長獎項肯定，為金融業唯一獲此殊榮的永續長，展現玉山致力實踐永續承諾的決心與成果。

「永續行動獎」為表揚實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)具卓越成果及貢獻的企業、學校及機關。玉山響應「SDG 11永續城市」，長期投入地方創生及危老重建，發展具特色的貸款方案，輔助在地創生團隊尋求所需資源與融資方案，另外協助顧客取得重建家園資金。2022年與地方創生基金會、台灣綠建築中心合作，透過平台推廣擴大影響力，讓更多需要的個人與企業取得資金支持，也將社會共融的觀念推廣給一般大眾。

「頂尖永續長獎」為表彰將ESG議題整合於企業營運決策、風險控管、管理流程與企業文化等面向，致力推動組織邁向永續發展、貢獻卓著的永續最高主管。玉山為國內首家設立永續長職務的金融業，陳美滿董事擔任永續長期間，擘劃永續發展藍圖，推動文化與人才、制度與風險二大基礎工程，接軌國際、創造價值、發揮影響力三大策略主軸，帶領玉山於2022年成為全球第3家通過SBTi減碳目標審查的銀行業、台灣第1家以低用電企業加入RE100的金融業、更榮獲DJSI銀行業全球排名前1％、MSCI ESG AAA最高評級等多項國際肯定。

玉山以「玉山與您共創永續未來」為主題，參加「2023亞太永續行動博覽會」，分享氣候變遷、生物多樣性及永續金融等主題的成果與能量，希望能提升民眾永續意識，一起加入具體實踐行列。展區中透過影片、AI機智問答介紹，並與台大實驗林管理處合作，提供國產材木作小物及台灣原生種小米等限量贈品，以輕鬆活潑的方式讓民眾了解金融業在永續中扮演的角色，並共同許下永續承諾。

玉山以成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業為願景，致力將經營策略與永續發展結合，與合作夥伴共同發展有益環境及社會發展的創新商業模式。未來玉山會持續努力，透過接軌國際標竿作法、創造利害關係人價值，在價值鏈中發揮更大的正向影響力，也讓世界看見台灣的永續競爭力。