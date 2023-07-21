副總統賴清德「走進白宮」說法引發各界議論，外媒引述美方高層說法，直指美方對賴清德言行產生諸多疑慮。民眾黨立法院黨團今日召開記者會，指賴清德為求勝選，一方面與美國「攀親帶故」，一方面釋放消息不斷刺激中國，恐推升兩岸緊張態勢。呼籲無論藍綠都不該操弄意識形態或「芒果乾」，賴清德別為了謀求選票，挑起意識形態對立，應理性交流、務實外交，讓台灣外交有更多元的選擇，才是突破困境的出路。

立委賴香伶表示，《金融時報》以「Washington presses Taiwan presidential frontrunner on White House comments」為題，刊登美方高層看法，「presses」（施壓）賴清德對涉及白宮的說法做出解釋。有鑑於先前美國務卿布林肯訪中，雙方關係趨緩，在此前提下，美中都避免過激行為，然而賴清德為了勝選，置台灣安全於不顧，其無賴作為連美國都束手無策。

賴香伶指出，如今國際局勢陷入「新冷戰時代」，台灣被迫在夾縫中求生存，面對外交困境，必須以多元外交手段處理危機，任何二分法言論都將限縮台灣發展，賴清德「走入白宮」激起兩岸對立，純粹只是政治操作，顯示民進黨黔驢技窮，又回到抗中保台、情緒勒索。然而如同柯文哲主席所說「保台不一定要嗆中」，台灣陷入藍綠惡鬥已久，親美、親中爭議不斷，這種不理性的二元對立一再撕裂台灣社會，藍綠政治人物藉機從中牟利，行為令人不齒。

立委張其祿表示，對照賴清德參選以來的言論，其在國際關係及兩岸議題上，居然保持一貫的前後矛盾，賴清德「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」這句話，反映他選擇繼續操弄「抗中保台」，使台灣人淪為中美兩強競爭、對抗的衝突火線馬前卒。《金融時報》報導也顯示美方對賴清德態度的焦慮與憂心，可以預見老是以「抗中保台」為主軸，卻缺乏保衛民主、和平、自由核心論述的賴清德與民進黨，他們的政見很快又要「髮夾彎」了。

張其祿指出，賴清德的言論不但使台灣民選總統地位自矮身價，更顯示民進黨執政多年，過度偏向特定強勢國家，導致台海區域安全失衡，甚至陷入兵兇戰危當中。台灣是台灣人的台灣，更是世界的台灣，相信選民不會繼續被意識形態及分化情緒言論操弄，能有理性及智慧選出真正領導台灣走向「台灣自主、兩岸和平、立足世界」的領導人。

立委陳琬惠表示，賴清德預計8月出席巴拉圭總統就職典禮，途中過境美國，我國副總統過境美國已有多次前例，但美方似乎不得不向賴副總統敲響警鐘，《金融時報》報導，美方認為賴清德近期言論與他們長期認知格格不入，美國CSIS智庫專家也指出，賴清德的說法超級沒幫助，且會加深華府一些專家對他的疑慮。在與世界強國維持外交關係的過程中，「過度冒險」並不適當，民眾黨團在此嚴正批評賴清德，相關言論破壞現有的穩定平衡，這種事態發展絕非台灣民眾所樂見。

陳琬惠直言，賴清德兩岸論述一變再變，從一開始的「務實台獨工作者」急轉「沒有統獨問題」、「反共不反中」，近期又回歸台獨設定，強迫民眾站隊。賴清德的兩岸論述一再凸顯他為了大選可以沖淡其台獨立場，連政治理念都能恣意轉變，未來若當選總統，台灣民眾的利益是否也能說賣就賣？呼籲台灣應該透過參與CPTPP等國際組織，擴大國際影響力，才能突破外交困境。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，民眾黨團總召邱臣遠日前質詢行政院長陳建仁，關於賴清德8月出訪及過境美國是否進行風險評估，如何避免美國眾議院時任議長裴洛西訪台一樣，發生經濟制裁或軍事活動？陳建仁僅回答「過境行之有年」、「還在規劃」，既然風險評估還在規畫，為何賴清德搶先宣布出訪，其中是否涉及政治動機與炒作，答案相當明顯。針對中國可能的軍事行動，上週共機擾台30架次，如今因賴清德失言，恐推升兩岸緊張局面，共軍侵擾可能也不會減緩。

楊寶楨直言，日前賴清德提出「四大支柱」，但其近期言論嚴重破壞兩岸穩定，強行將台灣拖入美中對抗雷區，賴清德太過渴望和美國建立緊密關係，反而忽視與其他潛在民主盟邦和國際組織交流，至此「四大支柱」其中兩支已然倒塌。此外，從單兵防護裝備到軍售延宕、兵源不足等問題，民進黨都未能提出具體解方，「四大支柱」名存實亡，淪為騙票口號。

民眾黨團呼籲，2024總統大選從來都不是「白宮」與「中南海」的選擇，而是台灣民意的具體展現，無論藍綠都不該操弄意識形態或「芒果乾」，台灣更不該自我限縮，硬要在美國、中國二選一，外交步伐必須穩健、踏實，並維持彈性，增強自身國際影響力，才能突破外交困境。