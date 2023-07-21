觀察近期景氣變動，雖仍有出口連黑等壞消息，廠商則普遍認為經濟下行速度已然減緩，現在就是探底上望的關鍵時刻。台灣綜合研究院21日發布2023年6月份台灣EPI電力景氣指數，並據其數據推估為台綜院特有的台灣經濟成長率月變動，就公布的數據來看，預估6月為0.1％，是今年1至6月最好的數據，已從3月的-2.7％ ，連續3個月一路回升。

台綜院21日亦公布第2季經濟成長率預測值為-0.7％，較第一季預測值-2.9％，趨勢上透露好轉跡象。台灣綜合研究院長吳再益表示，當前國際景氣逆風而行，抑制內外需成長動能，經濟表現雖可逐季改善，但尚未出現反轉訊號，後續仍有待觀察。

台綜院發布的6月份台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.19％，整體產業電力景氣燈號連續九個月呈現衰退藍燈。其中，6月份台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退3.92％，製造業用電減少5.28％，服務業用電減少2.24％。

吳再益表示，時序進入下半年，全球景氣趨緩，影響台灣出口與投資低迷不振，6月份國內產業生產用電跌幅較上月略為擴大，惟半導體業用電量成長較上月提高，抵銷部分經濟成長跌勢。台綜院統計，6月份半導體業用電量成長率約4.5％，可惜半導體業高階製程訂單與出口減少，中期成長趨勢弛緩，電力景氣燈號維持衰退的藍燈。