警方與環保局、監理站執行136縣道「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查，暑假至今共取締300多件。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

警方與環保局、監理站執行136縣道「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查，暑假至今共取締300多件。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市太平區的長龍路沿線俗稱為「136縣道」，因山區道路崎嶇、彎道多，成為重型機車飆車勝地。太平警分局今天表示，7月份啟動暑假稽查勤務，至今共取締噪音車輛、改裝車及違規超速共316件，其中超速高達296件，呼籲駕駛人遵守交通規則，維護居民安寧及用路人安全。

太平警分局指出，「136縣道」一向都是為執法取締重點，暑假期間加強查緝勤務，增加巡邏、路檢班次，除既有2處固定式測速照相桿外，近期增加移動式雷達測速照相。

「136縣道」暑假稽查勤務自7月起利用假日結合環保局、監理站執行「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查勤務，至今共取締噪音車輛18件不合格、改裝車輛2件及違規超速296件，違規車輛均依噪音管制法等相關規定開罰，最高可處3600元罰鍰，責令在期限內到監理站接受檢驗。

經警方聯合取締，「136縣道」近日深夜或假日飆車情況改善不少，太平分局呼籲民眾「上山守規減速行、飆車改裝不橫行」，要確實遵守交通規則，切勿擅自變更車體，將不定時取締改裝噪音車輛，維護居民安寧及用路人安全。