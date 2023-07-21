國內詐欺猖獗、層出不窮，行政院日前推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，要再砸13億預算打擊詐騙，卻遭各界質疑成效不彰。高雄市前市長韓國瑜今（21）日表示，近期有人在網路上冒用他的名字跟基金會進行詐騙。韓怒轟，實在是天理難容，並呼籲民眾提高警覺、若受害更要立刻報警。

韓國瑜稍早在臉書貼出兩張照片，並直言都是利用他的名義進行詐騙，且從截圖上可以看到，詐騙集團還引用韓國瑜過去的金句，寫下「世上苦人太多了」，意圖混淆民眾。

韓國瑜怒批，近日網路上傳出有人冒用他與典亮慈善基金會的名義，聲稱將贈送書籍、誘騙民眾進行投資。此外，甚至假冒他的line帳號對民眾進行詐騙，據說已經有人因此上當、遭騙不小的金額，「我在此嚴正譴責這樣的犯罪行為！」

對於詐騙，韓國瑜強調，一直是他最不齒、也最不屑的犯罪手段，詐騙集團利用三言兩語，騙取民眾賺來的畢生積蓄，他們從未想過這些錢也許是學生辛苦打工的學費、是病人的救命錢、甚至是長輩辛勤一生的養老金，謀取這種不義之財，實在是天理難容！

韓國瑜呼籲，「自己絕對不會向人推薦投資手段，更不可能要求民眾匯款，這次詐騙集團利用典亮慈善基金會的名義，將我們的善意拿來作為詐騙工具，這樣的惡意令人難以忍受，再次提醒好朋友們，在面對網路資訊時務必冷靜查清，避免受騙上當，除了籲請受害民眾立刻報警，我們對這樣的詐騙行為也將不排除提告，以正視聽！」

網友看到韓國瑜的PO文，也紛紛留言表示，「太誇張了」、「嚴正譴責詐騙集團」、「收到，大家攏瞴離開，市長加油」、「一定要報警處理，大家也一起來做，看到是fb詐騙網站就可檢舉，數位部做不來的，我們來做」、「謝謝韓市長，分享阻止詐騙很重要」、「政府無能，人民受苦，嚴正譴責，真是可恨」。